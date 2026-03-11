La fregata Martinengo è arrivata a Cipro | E Londra manda il cacciatorpediniere Dragon

Dopo il presunto attacco di Hezbollah alla base Akrotiri, anche il Regno Unito si è mosso. Il cacciatorpediniere britannico Hms Dragon è salpato nella serata di martedì 10 marzo da Portsmouth, in Inghilterra, verso il Mediterraneo orientale, come riportato dal Financial Times. Il ministero della Difesa ha spiegato che la Marina militare ha completato "sei settimane di lavori in sei giorni" per preparare la nave e rifornire i suoi missili di difesa aerea. I ritardi nella partenza hanno però sollevato critiche sulla disponibilità della flotta britannica e sulla lentezza di Londra nel sostenere gli alleati in Medio Oriente.