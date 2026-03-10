Guerra in Medio Oriente, perché l'Italia è il paese Ue più esposto allo shock energetico

La risposta sta nella struttura stessa del nostro sistema produttivo. L'Italia è la seconda potenza manifatturiera dell'area euro, ma non è autosufficiente sul piano energetico; dipende infatti in modo massiccio dall'energia importata, gas in primo luogo. Non la produciamo, la compriamo in buona parte da rotte che passano attraverso il Medio Oriente. Una regione che quando diventa instabile, mette in pericolo (in un istantaneo effetto domino) la catena di trasmissione verso i prezzi italiani. Lo shock arriva, e si sente subito: al distributore di benzina e gasolio e sulle bollette delle famiglie. I prezzi del gas europeo sono già più volatili rispetto a quelli americani, e il carburante ha un peso fondamentale nei mercati energetici del Vecchio Continente.