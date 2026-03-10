Iran, cosa sono i Patriot schierati dalla Turchia e perché sono così importanti

Un sistema di super difesa - l MIM-104 Patriot è un sistema missilistico terra-aria sviluppato negli Stati Uniti dalla Raytheon. Il nome "Patriot" è l'acronimo di Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, un riferimento alla tecnologia radar a scansione elettronica utilizzata per tracciare e intercettare bersagli. È il principale sistema di questo tipo dispiegato dagli Stati Uniti e da altri Paesi del mondo occidentale. Ha lanciatori orientabili, non verticali, per missili con guida track-via missile, ovvero i missili vengono guidati con un misto di radio ed impulsi radar "phase array". I Patriot sono diventati famosi per la difesa contro i missili SS-1 Scud lanciati dall'Iraq contro Israele durante la guerra del Golfo del 1991, sono tutt'oggi usati da Israele e sono stati utilizzati anche durante la guerra in Ucraina.