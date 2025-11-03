Ucraina, arrivano i Patriot tedeschi mentre Mosca avanza sul fronte est | Trump frena (di nuovo) sui Tomahawk

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.349 con un doppio segnale politico-militare. Da un lato, Volodymyr Zelensky annuncia su X il potenziamento dello scudo aereo con nuovi missili Patriot giunti dalla Germania, ringraziando "personalmente il cancelliere tedesco Friedrich Merz" per "un passo comune per proteggere la vita umana dal terrore russo". Trump gela invece Kiev annunciando che l'invio dei Tomahawk al momento non è in considerazione. Dal Cremlino arriva una frenata sulla diplomazia di vertice: per Dmitry Peskov al momento "non c'è bisogno di un incontro urgente tra Vladimir Putin e Donald Trump", perché serve "un lavoro molto scrupoloso sulle questioni dell'accordo sull'Ucraina". Sul terreno, i combattimenti restano intensi lungo l'asse orientale, con particolare pressione su Pokrovsk, mentre nelle retrovie proseguono gli attacchi con droni: nella regione di Odessa un parcheggio per Tir è stato colpito causando due morti e un ferito, secondo il Servizio di Emergenza ucraino citato dai media locali.