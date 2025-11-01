Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 23 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, Ft: il vertice di Budapest tra Trump e Putin cancellato "per le richieste russe" | Orban chiede l'esenzione sulle sanzioni contro Mosca: arriva il "no" del presidente Usa

La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 130 droni ucraini sopra diverse regioni durante la notte

di Redazione online
01 Nov 2025 - 00:04

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.347. Sono stati gli Stati Uniti ad aver annullato il vertice di Budapest previsto tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin a seguito della ferma posizione della Russia su richieste intransigenti riguardanti l'Ucraina. Lo scrive il Financial Times. La decisione, secondo il quotidiano londinese, sarebbe arrivata dopo una tesa telefonata tra i vertici diplomatici dei due Paesi. Intanto un'altra pioggia di droni e missili russi ha preso di mira le infrastrutture energetiche ucraine nell'ambito di una campagna che rischia di aggravare in modo drammatico le difficoltà di Kiev nell'assicurare riscaldamento ed elettricità in vista dell'inverno. Il principale fornitore di energia, Ukrenergo, è stato costretto a imporre black-out in varie oblast del Paese, dopo raid che hanno colpito dieci regioni, secondo quanto riferito dal presidente Volodymyr Zelensky. La difesa aerea russa ha invece intercettato e distrutto 130 droni ucraini sopra diverse regioni durante la notte. Lo riferisce la Tass, citando il ministero della Difesa. Sotto attacco, tra le altre, le regioni di Belgorod, Rostov, Volgograd e Mosca. Intanto il presidente Usa fa sapere di aver negato "all'amico Orban" la richiesta di esenzione sulle sanzioni contro il petrolio russo.

Sono stati sospesi per quasi due ore questa sera i voli all'aeroporto di Berlino Brandeburgo a causa di avvistamenti di droni non identificati, l'ultimo di una serie di allarmi simili in tutta Europa. Lo ha annunciato un portavoce dell'aeroporto. Decolli e atterraggi sono stati sospesi tra le 20.08 e le 21.58 e "un'intera serie di voli" è stata dirottata verso altre città tedesche durante la chiusura, ha affermato il portavoce. 

