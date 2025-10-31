Kiev: "Colpite dai russi varie centrali, black-out in tutta Ucraina"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.346. Un'altra pioggia di droni e missili russi ha preso di mira le infrastrutture energetiche ucraine nell'ambito di una campagna che rischia di aggravare in modo drammatico le difficoltà di Kiev nell'assicurare riscaldamento ed elettricità in vista dell'inverno. Il principale fornitore di energia, Ukrenergo, è stato costretto a imporre black-out in varie oblast del Paese, dopo raid che hanno colpito dieci regioni, secondo quanto riferito dal presidente Volodymyr Zelensky. Da parte sua, Mosca ha affermato di avere compiuto un "massiccio attacco" contro "imprese del complesso militare-industriale ucraino, obiettivi dell'infrastruttura energetica che ne garantisce il funzionamento e aeroporti militari". Putin ha annunciato che la Russia ha condotto con successo un test del missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, definendolo un'arma senza eguali a livello globale. Il leader russo ha spiegato che il test rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle capacità strategiche della Federazione Russa. Il Poseidon, progettato per essere lanciato da sottomarini e dotato di testata nucleare, è considerato una delle armi più sofisticate dell'arsenale russo. "Non esiste nulla di paragonabile al mondo in termini di velocità e profondità" e "non c'è modo di intercettarlo", ha ribadito il presidente russo, aggiungendo che il programma di modernizzazione militare della Russia "procede secondo i piani". Il test arriva in un contesto di tensione internazionale crescente, mentre Mosca continua a enfatizzare lo sviluppo di armamenti di ultima generazione, come il nuovo missile russo Burevestnik a capacità nucleare che è riuscito a percorrere 14mila chilometri.