La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.345. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che la situazione a "Kupyansk è difficile", ma ha assicurato che kiev è in grado di controllarla. Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha condotto con successo un test del missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, definendolo un'arma senza eguali a livello globale. Il leader russo ha spiegato che il test rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle capacità strategiche della Federazione Russa. Il Poseidon, progettato per essere lanciato da sottomarini e dotato di testata nucleare, è considerato una delle armi più sofisticate dell'arsenale russo. "Non esiste nulla di paragonabile al mondo in termini di velocità e profondità" e "non c'è modo di intercettarlo", ha ribadito il presidente russo, aggiungendo che il programma di modernizzazione militare della Russia "procede secondo i piani". Il test arriva in un contesto di tensione internazionale crescente, mentre Mosca continua a enfatizzare lo sviluppo di armamenti di ultima generazione, come il nuovo missile russo Burevestnik a capacità nucleare che è riuscito a percorrere 14mila chilometri. Sul fronte bellico, intanto le forze armate di Kiev hanno smentito l'affermazione di Putin secondo cui Kupyansk sarebbe circondata è "finzione e fantasia".