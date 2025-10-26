Ucraina: ha percorso 14mila chilometri il nuovo missile russo Burevestnik a capacità nucleare

Secondo quanto trapelato, il Burevestnik ha subito un'esplosione nell'agosto 2019 durante alcuni test in un poligono della Marina militare russa sul Mar Bianco. Cinque ingegneri nucleari e due membri delle forze armate morirono e l'incidente provocò un breve picco di radioattività che fece preoccupare i centri abitati vicini. I funzionari russi non hanno mai specificato quale arma fosse coinvolta nell'esplosione, ma gli Stati Uniti affermarono che si trattava del Burevestnik. Putin ha chiesto che si inizino a preparare le infrastrutture per includere questo missile tra quelli utilizzati in guerra dall'esercito russo, che intanto continua ad attaccare l'Ucraina.