La Russia compie un'esercitazione delle forze nucleari: testati due missili intercontinentali

Il Cremlino ha dichiarato che "tutti i compiti" previsti nell'esercitazione "sono stati completati". Durante l'addestramento, che ha coinvolto tutte le componenti della triade nucleare di Mosca, è stato effettuato il lancio di prova di un missile balistico intercontinentale Yars dalla base di Plesetsk, nella Russia nord-occidentale. Un missile balistico intercontinentale Sineva è stato invece lanciato da un sottomarino nel Mare di Barents. Le esercitazioni hanno coinvolto anche bombardieri strategici Tu-95, che hanno lanciato missili da crociera a lungo raggio. L'addestramento ha testato le capacità delle strutture di comando militare, ha affermato il Cremlino.