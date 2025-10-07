Missili Tomahawk: cosa sono e come potrebbe cambiare il conflitto tra Russia e Ucraina

Il missile BGM-109 Tomahawk ha una lunghezza (escluso il booster) di 5,56 metri, un'apertura alare di 2,67 metri, e un diametro di 52 cm. Il peso è di 1.300 kg, che arriva a circa 1.600 kg con il booster. Ha due ali retrattili e in coda delle piccole alette che hanno la funzione di timoni direzionali. Il booster è lungo 69 centimetri, ha un diametro di 52 centimetri, e un peso di circa 270 chili. La lunghezza totale del missile BGM-109 con il booster è quindi di 6,25 metri. Il motore utilizzato è il turbofan Williams F107-WR-400 nelle prime versioni, ha poi subito degli aggiornamenti in quelle successive. La gittata a seconda delle tipologie può variare dai 1600 km ai 2500 km, mentre la velocità massima che può raggiungere è di 880 km/h. Sul costo unitario invece c'è un margine di precisione più basso: alcune stime parlano di 800mila dollari, mentre per altre si supera tranquillamente il milione.