Di nuovo chiuso l'aeroporto di Monaco per voli droni | Casa Bianca: "Prendiamo molto sul serio le provocazioni russe in Europa"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.319. "L'Amministrazione Usa prende molto sul serio le provocazioni russe contro gli alleati europei della Nato e la situazione viene monitorata costantemente". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca. L'aeroporto di Monaco è stato chiuso per qualche ora nella tarda serata di giovedì, a causa di diversi avvistamenti di droni sospetti. Lo scalo è tornato operativo all'alba di venerdì salvo poi essere chiuso di nuovo in serata per un altro avvistamento. Sempre venerdì sera altri droni sono stati segnalati sullo scalo di Praga. Per Vladimir Putin il conflitto in Ucraina "avrebbe potuto essere evitato" se l'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump fosse stato al potere in quel momento. "Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero - ha quindi aggiunto il presidente russo -. Con l'invio di missili Tomahawk a Kiev si apre una nuova fase di escalation". Intanto al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen, il premier ungherese, Viktor Orban, ha detto: "Vogliono destinare i fondi dell'Ue all'Ucraina. Vogliono accelerare l'adesione dell'Ucraina con ogni sorta di trucco legale. Vogliono finanziare le consegne di armi. Tutte le proposte mostrano che Bruxelles vuole andare in guerra".