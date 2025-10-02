Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 13 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, Kiev: "Sito nucleare di Chernobyl senza elettricità dopo attacco russo"

Vertice Ue Copenaghen, Danimarca: "Abbiamo il mandato per abbattere i droni, la guerra ibrida riguarda tutti" 

di Redazione online
02 Ott 2025 - 00:01

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.317. Il sito nucleare di Chernobyl è rimasto senza corrente dopo un attacco russo, afferma Kiev. Al vertice Ue di Copenaghen, nel doorstep che precede i lavori, la premier danese Fredriksen ha detto: "Abbiamo mandato per abbattere i droni. E' una cosa che è capitata a noi e può capitare ad altri. Dobbiamo guardare alla guerra ibrida da una prospettiva europea e non nazionale". Volodymyr Zelensky ha intanto riferito che la centrale nucleare di Zaporizhzhia è in emergenza da sette giorni e funziona esclusivamente con i generatori, poiché scollegata dalla rete elettrica a causa dei bombardamenti russi. Un cittadino ucraino sospettato di essere coinvolto nelle esplosioni sottomarine che hanno danneggiato i gasdotti Nord Stream tra la Russia e la Germania nel 2022 è stato arrestato in Polonia secondo quanto ha dichiarato un portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia. 

Droni russi, Antonio Tajani: "Non credo che l'Italia sia un obiettivo militare"

Ucraina, Salvini: "Qualcuno in Europa ha bisogno di questo clima di tensione"

Centinaia di missili e droni russi su tutta l'Ucraina, colpite anche Kiev e Zaporizhzhia

Il sito nucleare di Chernobyl è rimasto senza corrente dopo un attacco russo, afferma Kiev. 

