Ucraina, Kiev: "Sito nucleare di Chernobyl senza elettricità dopo attacco russo"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.317. Il sito nucleare di Chernobyl è rimasto senza corrente dopo un attacco russo, afferma Kiev. Al vertice Ue di Copenaghen, nel doorstep che precede i lavori, la premier danese Fredriksen ha detto: "Abbiamo mandato per abbattere i droni. E' una cosa che è capitata a noi e può capitare ad altri. Dobbiamo guardare alla guerra ibrida da una prospettiva europea e non nazionale". Volodymyr Zelensky ha intanto riferito che la centrale nucleare di Zaporizhzhia è in emergenza da sette giorni e funziona esclusivamente con i generatori, poiché scollegata dalla rete elettrica a causa dei bombardamenti russi. Un cittadino ucraino sospettato di essere coinvolto nelle esplosioni sottomarine che hanno danneggiato i gasdotti Nord Stream tra la Russia e la Germania nel 2022 è stato arrestato in Polonia secondo quanto ha dichiarato un portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia.