Zelensky: "La centrale di Zaporizhzhia è in emergenza da sette giorni" | Polonia, arrestato un ucraino arrestato per le esplosioni al gasdotto Nord Stream

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.316. Volodymyr Zelensky ha riferito che la centrale nucleare di Zaporizhzhia è in emergenza da sette giorni e funziona esclusivamente con i generatori, poiché scollegata dalla rete elettrica a causa dei bombardamenti russi. "La situazione è critica", ha osservato. Un cittadino ucraino sospettato di essere coinvolto nelle esplosioni sottomarine che hanno danneggiato i gasdotti Nord Stream tra la Russia e la Germania nel 2022 è stato arrestato in Polonia. Lo ha dichiarato un portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, accusa la Germania "di essere da tempo coinvolta indirettamente nel conflitto in Ucraina". Il presidente ucraino ha invitato i partner a "costruire uno scudo comune contro le minacce aeree russe". Vladimir Putin ha firmato un decreto per l'arruolamento di 135mila soldati per la leva autunnale, dopo i 160mila di quella primaverile.