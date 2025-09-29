Kiev: "Raid sull'Ucraina con 505 droni e 48 missili russi" | In Danimarca altri sorvoli di droni

Centinaia di missili e droni russi su tutta l'Ucraina, colpite anche Kiev e Zaporizhzhia
Zelensky: "I prossimi potrebbero essere sull'Italia". Tajani: "Gli italiani possono stare tranquilli, Putin non ci attaccherà". Nato: "Non cerchiamo lo scontro con Mosca, ma siamo pronti a difenderci"di Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.314. Massiccio attacco aereo russo sull'Ucraina, colpite anche Kiev e Zaporizhzhia. Nuovi droni sono stati avvistati sui cieli della Danimarca. Parlando delle presunte incursioni di droni russi nei cieli di vari Paesi europei, il presidente ucraino Zelensky ha detto che "l'Italia potrebbe essere la prossima". Il ministro Tajani: "Non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale e non credo che il nostro Paese sia un obiettivo militare". L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, ha spiegato: "Non cerchiamo lo scontro, ma non esiteremo a intraprendere qualsiasi azione ritenuta necessaria per la nostra difesa collettiva". In Polonia chiuso lo spazio aereo sopra gli aeroporti di Lublino e Rzeszàw.
