Zelensky: "I prossimi droni russi potrebbero essere sull'Italia", Tajani: "Non siamo un obiettivo militare" | Nato: "Non cerchiamo lo scontro, ma pronti a difenderci"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.313. Parlando delle presunte incursioni di droni russi nei cieli di vari Paesi europei, il presidente ucraino Zelensky ha detto che "l'Italia potrebbe essere la prossima". Il ministro Tajani: "Non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale e non credo che il nostro Paese sia un obiettivo militare". L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, ha spiegato: "Non cerchiamo lo scontro, ma non esiteremo a intraprendere qualsiasi azione ritenuta necessaria per la nostra difesa collettiva". Intanto droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca. Senza parlare di presunta provenienza russa, le autorità del Paese hanno definito un "attacco ibrido" l'ultimo di una serie di avvistamenti simili. Il commissario europeo Dombrovskis: "L'Ue è già in una guerra ibrida con Mosca. Putin ha mire oltre l'Ucraina". Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha dichiarato nel suo discorso all'Onu: "Qualsiasi aggressione contro il mio Paese incontrerà una risposta decisa".