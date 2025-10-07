Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 10 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, Trump: "Ho preso una decisione sui missili Tomahawk, ma prima Kiev deve dirmi come vuole usarli"

Raid russi su Leopoli, coinvolti anche attivisti italiani di ritorno da una missione a Kharkiv. "Stanno bene", ha fatto sapere la Farnesina

di Redazione online
07 Ott 2025 - 00:34

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.322. Donald Trump annuncia di "aver preso una decisione" sull'invio di missili Tomahawk a Kiev, ma prima vuole capire come verranno usati contro la Russia. Nella notte tra domenica e lunedì Mosca ha lanciato su Leopoli, nel cuore dell'Ucraina occidentale, il peggior attacco dall'inizio dell'invasione su larga scala. Cinque le vittime, tra cui un’adolescente, e almeno 18 i feriti. Sotto le bombe anche le infrastrutture energetiche, con blackout diffusi e temperature in calo. Tra i coinvolti, anche 110 attivisti pacifisti italiani del Movimento Europeo di Azione Nonviolenta (Mean), in viaggio su un treno partito da Kharkiv e diretto verso il confine polacco. "Il cielo era illuminato a giorno, abbiamo sentito le esplosioni e visto gli incendi", hanno raccontato. Nessun ferito tra loro.

Ucraina, le bombe russe devastano un villaggio vicino a Leopoli: morti e feriti FOTO

Ucraina
Russia
guerra

