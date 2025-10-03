La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.318. Il conflitto in Ucraina "avrebbe potuto essere evitato" se l'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump fosse stato al potere in quel momento. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, che ha poi aggiunto: "Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero. Con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation". Intanto al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen, il premier ungherese, Viktor Orban, ha detto: "Vogliono destinare i fondi dell'Ue all'Ucraina. Vogliono accelerare l'adesione dell'Ucraina con ogni sorta di trucco legale. Vogliono finanziare le consegne di armi. Tutte le proposte mostrano che Bruxelles vuole andare in guerra". Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato: "È estremamente importante dare un messaggio chiaro: i droni che violano" lo spazio aereo dell'Ue "prendono un grande rischio e possono essere distrutti". Nel frattempo, il ministero dell'Energia ucraina ha reso noto che è stata ripristinata la fornitura di energia elettrica alla centrale nucleare di Chernobyl. L'alimentazione elettrica era stata interrotta per oltre tre ore a causa di un attacco russo contro una sottostazione energetica a Slavutych, nella regione di Kiev.