Orban tuona: "L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin" | Missile Burevestnik, il Cremlino replica agli Usa

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.343. "L'Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Lo ha affermato il premier ungherese Viktor Orban. Donald Trump ha dichiarato che l'annuncio di Vladimir Putin di un test di un missile da crociera a propulsione nucleare non era "appropriato". "Dovrebbe far cessare la guerra. Una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana sta per iniziare il suo quarto anno. È quello che dovrebbe fare invece di testare missili", ha detto il presidente americano ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. Il Cremlino ha risposto al presidente Usa: "La Russia e il presidente della Russia, prima di tutto, si fanno guidare dai propri interessi nazionali".