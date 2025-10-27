Mosca testa un nuovo missile a capacità nucleare, Putin: "Non ha eguali" | Ucraina, drone russo su un minibus a Sumy: un morto e 13 feriti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.342. Un uomo di 69 anni è morto a seguito di un attacco con un drone contro un minibus sull'autostrada Sumy-Bilopylya. Lo riferiscono i media ucraini, secondo i quali 13 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 8 anni e una ragazza di 15 anni. Mosca testa un nuovo missile a propulsione nucleare, Putin: "Non ha eguali". E Mattarella auspica che la "scintilla di speranza" innescata in Terra Santa si estenda anche all'Ucraina dove, sottolinea, "le iniziative negoziali stentano a concretizzarsi". Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin". Sulla risoluzione del conflitto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, afferma che il presidente degli Stati Uniti ha compreso che non ci sono motivi per aspettarsi progressi a breve. Poi avverte: la Russia intraprenderà "azioni legali" contro chiunque tenti di confiscare i suoi beni congelati. E conferma: "Non ci saranno progressi sulla pace in tempi brevi".