Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 2 ore fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Mosca testa un nuovo missile a capacità nucleare, Putin: "Non ha eguali" | Ucraina, drone russo su un minibus a Sumy: un morto e 13 feriti

Mattarella: "La speranza da Gaza si estenda a Kiev". La Russia minaccia "azioni legali" contro la confisca degli asset congelati. Bessent: le sanzioni avranno effetto. Il Cremlino: "Nessun progresso sulla pace in tempi brevi"

di Redazione online
27 Ott 2025 - 00:11

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.342. Un uomo di 69 anni è morto a seguito di un attacco con un drone contro un minibus sull'autostrada Sumy-Bilopylya. Lo riferiscono i media ucraini, secondo i quali 13 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 8 anni e una ragazza di 15 anni. Mosca testa un nuovo missile a propulsione nucleare, Putin: "Non ha eguali". E Mattarella auspica che la "scintilla di speranza" innescata in Terra Santa si estenda anche all'Ucraina dove, sottolinea, "le iniziative negoziali stentano a concretizzarsi". Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin". Sulla risoluzione del conflitto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, afferma che il presidente degli Stati Uniti ha compreso che non ci sono motivi per aspettarsi progressi a breve. Poi avverte: la Russia intraprenderà "azioni legali" contro chiunque tenti di confiscare i suoi beni congelati. E conferma: "Non ci saranno progressi sulla pace in tempi brevi". 

Ucraina-Russia, i possibili nuovi confini

