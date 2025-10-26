Ucraina, Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin" | Zelensky chiede missili Patriot

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.341. Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin". "Non ho intenzione di perdere tempo - ha ribadito il presidente Usa - . Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Putin, ma è stato molto deludente", ha aggiunto, riferendosi ai suoi tentativi di risolvere il conflitto tra Mosca e Kiev. Volodymyr Zelensky ha commentato e condannato l'attacco russo degli ultimi giorni su Kiev in cui almeno due persone sono rimaste uccise e nove ferite. "Dall'inizio di quest'anno, la Russia ha lanciato circa 770 missili balistici e più di 50 Kinzhal (missili ipersonici) contro l'Ucraina. È proprio a causa di questi attacchi che stiamo prestando particolare attenzione ai sistemi Patriot, in modo da poter proteggere le nostre città da questo inferno. L'America, l'Europa, i Paesi del G7 possono contribuire a garantire che tali attacchi non rappresentino più una minaccia", ha scritto in un post sui social. Intanto, Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin per la cooperazione economica, ha dichiarato alla Cnn che Russia, Stati Uniti e Ucraina sarebbero "abbastanza vicini a una soluzione diplomatica" per porre fine alla guerra.