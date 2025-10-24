Putin: "Sanzioni Usa? Atto ostile, ma senza effetti" | Trump: "Vedremo tra sei mesi" | L'Ue frena sugli asset russi: "Decideremo a dicembre"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.339. Scontro totale Trump-Putin dopo il vertice di Budapest saltato e l'annuncio di sanzioni Usa contro i giganti energetici russi Rosneft e Lukoil. La Cina prima dichiara di opporsi alle misure unilaterali poi, riferisce la Reuters, sospende gli acquisti di petrolio russo. Anche l'India, la maggior acquirente di greggio russo trasportato via mare, è pronta a ridurre drasticamente le importazioni. "Le misure Usa sono un atto ostile, ma non avranno un impatto significativo sull'economia russa", tuona Putin. "Vedremo tra sei mesi", replica Trump. L'Ue intanto dà il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni che colpiscono l'energia di Mosca, ma frena sull'uso degli asset russi congelati: "Decideremo a dicembre". Al vertice di Bruxelles, Zelensky ottiene aiuti finanziari per due anni: "Si tratta di una decisione importante e unanime". Due jet russi violano lo spazio aereo lituano.