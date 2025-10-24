Putin: "Sanzioni Usa? Atto ostile, ma senza effetti" | Trump: "Vedremo tra sei mesi" | L'Ue frena sugli asset russi: "Decideremo a dicembre"

© Tgcom24
Zelensky: "Bruxelles ci assicura aiuti finanziari per due anni". La Cina sospende gli acquisti di petrolio russo. Aerei russi violano lo spazio aereo lituanodi Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.339. Scontro totale Trump-Putin dopo il vertice di Budapest saltato e l'annuncio di sanzioni Usa contro i giganti energetici russi Rosneft e Lukoil. La Cina prima dichiara di opporsi alle misure unilaterali poi, riferisce la Reuters, sospende gli acquisti di petrolio russo. Anche l'India, la maggior acquirente di greggio russo trasportato via mare, è pronta a ridurre drasticamente le importazioni. "Le misure Usa sono un atto ostile, ma non avranno un impatto significativo sull'economia russa", tuona Putin. "Vedremo tra sei mesi", replica Trump. L'Ue intanto dà il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni che colpiscono l'energia di Mosca, ma frena sull'uso degli asset russi congelati: "Decideremo a dicembre". Al vertice di Bruxelles, Zelensky ottiene aiuti finanziari per due anni: "Si tratta di una decisione importante e unanime". Due jet russi violano lo spazio aereo lituano.
"Nel testo c'è un linguaggio forte per l'impegno nei confronti dell'Ucraina. È un impegno molto chiaro del Consiglio europeo e viene dato mandato alla Commissione a esaminare delle opzioni. È una questione complessa. Abbiamo deciso il cosa, il prestito di riparazione, dobbiamo decidere come renderlo possibile". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Sull'uso degli asset "non c'è stato un veto" del Belgio, ma "osservazioni tecniche: al Consiglio europeo di dicembre sarà presa una decisione definitiva".