La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.338. Trump ha smentito il Wall Street Journal di aver autorizzato i missili a lungo raggio. Secondo il quotidiano, Kiev avrebbe utilizzato martedì un missile da crociera Storm Shadow fornito dalla Gran Bretagna per colpire un impianto russo a Bryansk che produceva esplosivi e carburante. "Ci vuole un anno per imparare a usare i Tomahawk. Gli ucraini non possono farlo - ha spiegato Trump -. L'unico modo in cui un Tomahawk può essere lanciato è se lo facciamo noi e non intendiamo farlo". Il presidente ha parlato poi di Putin: "Spero che dopo le sanzioni diventi ragionevole". "Parlerò con Xi Jinping di come mettere fine alla guerra in Ucraina", ha annunciato. "Ha una grande influenza su Putin", ha aggiunto confermando di aver annullato l'incontro con il leader russo. Il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha avvertito Mosca: "Aumenteremo le sanzioni alla Russia". Dopo le sue parole, nuove sanzioni sono state annunciate dagli Usa: colpiti i giganti energetici Rosneft e Lukoil. Martedì notte l'esercito russo ha lanciato un attacco aereo su larga scala, con esplosioni che hanno scosso Kiev e altre città del Paese. Per Zelensky è "un buon compromesso" la proposta di Trump di utilizzare la linea del fronte per congelare la guerra.