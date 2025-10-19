Media Usa: "Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.334. Putin ha chiesto a Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategica nell'est del Paese, come condizione per porre fine alla guerra. Lo hanno riferito al Washington Post due alti funzionari americani. Putin ha tentato di conquistare il territorio per undici anni ma è sempre stato respinto dalle forze ucraine. Dopo il vertice Trump-Zelensky alla Casa Bianca, in vista dell'incontro Putin-Trump in Ungheria un portavoce Ue chiarisce: "I Paesi membri dell'Unione possono concedere deroghe individuali alla chiusura dello spazio aereo" nei confronti della Russia. Può quindi essere aperto un corridoio per consentire al capo del Cremlino di raggiungere Budapest. Intanto, il presidente Usa ha gelato le aspettative di Zelensky sui missili a lungo raggio: "Penso ci siano ottime chance che la guerra possa finire rapidamente. Anche senza che l'Ucraina abbia bisogno dei missili Tomahawk. Darli a Kiev sarebbe una grande escalation". Trump per ora ha escluso un vertice a tre con Putin e Zelensky.