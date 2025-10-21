Sofia pronta a fornire a Putin corridoio aereo per Budapest | Trump: "Gli ho chiesto di fermare gli attacchi contro i civili"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.336. "L'Ucraina potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà". Lo ha affermato il presidente americano Trump, precisando di aver chiesto all'omologo russo Putin di fermare gli attacchi contro i civili ucraini. "Siamo sulla strada di provare a fare un accordo. Se non ce la faremo, un sacco di persone pagherà un grande prezzo", ha aggiunto. Intanto la Bulgaria, se verrà richiesto, si è detta pronta a fornire un corridoio aereo a Putin per raggiungere Budapest e incontrare Trump. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Sofia Georgiev. "Se lo svolgimento di un incontro rappresenta la condizione per raggiungere la pace, è logico che ciò avvenga con tutti i canali possibili", ha spiegato. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio hanno avuto un colloquio telefonico "costruttivo" proprio in merito al possibile incontro di Budapest.