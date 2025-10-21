Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 9 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Sofia pronta a fornire a Putin corridoio aereo per Budapest | Trump: "Gli ho chiesto di fermare gli attacchi contro i civili"

Il presidente Usa: "Kiev potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà". Telefonata Rubio-Lavrov: "Colloquio costruttivo, discussi passi per summit in Ungheria"

di Redazione online
21 Ott 2025 - 00:01

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.336. "L'Ucraina potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà". Lo ha affermato il presidente americano Trump, precisando di aver chiesto all'omologo russo Putin di fermare gli attacchi contro i civili ucraini. "Siamo sulla strada di provare a fare un accordo. Se non ce la faremo, un sacco di persone pagherà un grande prezzo", ha aggiunto. Intanto la Bulgaria, se verrà richiesto, si è detta pronta a fornire un corridoio aereo a Putin per raggiungere Budapest e incontrare Trump. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Sofia Georgiev. "Se lo svolgimento di un incontro rappresenta la condizione per raggiungere la pace, è logico che ciò avvenga con tutti i canali possibili", ha spiegato. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio hanno avuto un colloquio telefonico "costruttivo" proprio in merito al possibile incontro di Budapest.

