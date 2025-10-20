Ucraina, Trump a Zelensky: "Cedi il Donbass alla Russia o sarai distrutto" | Il presidente ucraino: "Pronto ad andare a Budapest"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.335. Durante l'incontro alla Casa Bianca il presidente Usa Donald Trump ha esortato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky A cedere "il Donbass alla Russia" altrimenti Putin distruggerà il Paese. Ma Zelensky, sui social, ha risposto che "l'Ucraina non concederà mai a Putin alcuna ricompensa per i loro crimini e contiamo sui nostri partner affinché mantengano questa posizione". Il presidente ucraino si è però detto "pronto ad andare a Budapest" per incontrare il presidente russo. Il presidente polacco Tusk: "Nessuno dovrebbe fare pressioni su Kiev perché ceda territori".