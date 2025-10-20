Ucraina, Trump a Zelensky: "Cedi il Donbass alla Russia o sarai distrutto" | Il presidente ucraino: "Pronto ad andare a Budapest"

Zelensky a Trump: "Col tuo aiuto possiamo fermare la guerra"
Il presidente polacco Tusk: "Nessuno dovrebbe fare pressioni su Kiev per la cessione di territori"di Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.335. Durante l'incontro alla Casa Bianca il presidente Usa Donald Trump ha esortato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky A cedere "il Donbass alla Russia" altrimenti Putin distruggerà il Paese. Ma Zelensky, sui social, ha risposto che "l'Ucraina non concederà mai a Putin alcuna ricompensa per i loro crimini e contiamo sui nostri partner affinché mantengano questa posizione". Il presidente ucraino si è però detto "pronto ad andare a Budapest" per incontrare il presidente russo. Il presidente polacco Tusk: "Nessuno dovrebbe fare pressioni su Kiev perché ceda territori".
