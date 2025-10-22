Ucraina, Trump: "Incontro con Putin? Non voglio sprecarlo, deciderò nei prossimi giorni" | Nato, Rutte vola a Washington per incontrare il presidente americano

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.337. "Non voglio perdere tempo, non voglio sprecare un incontro". Così ha risposto Donald Teump a una domanda sulle indiscrezioni che l'incontro con Vladimir Putin non ci sarà. "Non voglio sprecare il mio tempo, quindi vedremo cosa accadrà", ha ribadito, precisando che, in merito a un eventuale incontro, deciderà "nei prossimi due giorni". Trump ha detto poi di "vedere ancora una possibilità" per il cessate il fuoco in Ucraina. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov non hanno in programma di incontrarsi di persona, ha affermato un funzionario della Casa Bianca, definendo la loro chiamata di lunedì "produttiva". Come ribadito da Lavrov, la Russia è contraria a un cessate il fuoco immediato, perché "serve una pace duratura e stabile" come concordato da Putin e Trump nel vertice in Alaska. Intanto, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, vola a Washington per incontrare Trump.