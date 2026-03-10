Iran, Trump avvisa: "Colpiremo venti volte più forte se Teheran fermasse flussi di petrolio"

Undicesimo giorno di conflitto in Medio Oriente, il secondo dopo l'elezione della nuova Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, scelta duramente criticata dal presidente Usa Donald Trump che ha assicurato: "La guerra è praticamente finita". Il tycoon, che avrebbe preferito una soluzione più simile a quanto accaduto in Venezuela, ha anche avvisato Teheran: "Colpiremo 20 volte più forte se fermano i flussi di petrolio". Il monito anche dopo i continui saliscendi del prezzo del brent, che solo nelle ultime ore è tornato sotto i 90 dollari al barile. Intanto, non si fermano gli attacchi né in Libano da parte dell'esercito israeliano e né negli Emirati Arabi Uniti dove sono caduti missili iraniani.