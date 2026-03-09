Crisi in Medio Oriente, il ministro Giorgetti: "L'Ue adotti misure straordinarie sull'energia come nel 2022"

"Per l'Europa non ci sono le condizioni d'emergenza e invece per noi dovrebbe valutare l'adozione di misure straordinarie, sulla scia di quelle adottate nel 2022 all'indomani dell'attacco russo contro l'Ucraina. Agire subito stoppando i prezzi dell'energia prima che si diffondano su tutti i beni di consumo come nel '22". Così ha il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti nel corso della discussione all'Eurogruppo sull'impatto della crisi in Medio Oriente sui prezzi energetici.