Blitz dell'Idf nell'est del Libano: "Pesanti scontri a fuoco" | Droni iraniani in Bahrein, 32 feriti | Petrolio alle stelle, Brent al +23%

La decisione su quando mettere fine alla guerra in Iran dovrà essere "condivisa" con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista al Times of Israel. Il presidente americano ha poi sostenuto: "L'Iran avrebbe distrutto Israele e tutto quello che c'era intorno. Noi abbiamo lavorato insieme e abbiamo distrutto un paese che voleva distruggere Israele".