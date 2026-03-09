GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Blitz dell'Idf nell'est del Libano: "Pesanti scontri a fuoco" | Droni iraniani in Bahrein, 32 feriti | Petrolio alle stelle, Brent al +23%
Esplosioni nella notte a Doha, mentre all'alba l'aeroporto di Baghdad è stato bersagliato da droni. Washington evacua l'ambasciata Usa a Riad
Decimo giorno di conflitto in Medio Oriente, il primo dopo l'elezione della nuova Guida suprema iraniana: si tratta di Mojtaba Khamenei, figlio dell'ayatollah ucciso nelle prime ore dell'attacco israeliano su Teheran. Dopo i raid sui depositi di petrolio iraniani nel weekend, e la risposta dei droni Shahed contro raffinerie in Bahrein, nella mattina di lunedì il Brent è salito di oltre il 23%. Continuano i lanci di missili sul Golfo, soprattutto Emirati e Qatar. Gli Usa evacuano l'ambasciata di Riad. Secondo i media libanesi, nella notte l'esercito israeliano avrebbe condotto un'operazione di terra nell'est del Paese dei cedri.
La decisione su quando mettere fine alla guerra in Iran dovrà essere "condivisa" con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista al Times of Israel. Il presidente americano ha poi sostenuto: "L'Iran avrebbe distrutto Israele e tutto quello che c'era intorno. Noi abbiamo lavorato insieme e abbiamo distrutto un paese che voleva distruggere Israele".
Gli Stati Uniti hanno ordinato al personale dell'ambasciata Usa di lasciare l'Arabia Saudita. Lo riporta l'agenzia Afp. Il dipartimento di Stato ha dichiarato in un avviso di aver "ordinato ai dipendenti del governo statunitense non addetti alle emergenze e ai familiari di dipendenti del governo statunitense di lasciare l'Arabia Saudita a causa di rischi per la sicurezza".
Forti esplosioni sono state udite a Doha. La capitale del Qatar già sabato è stata oggetto di un attacco con 10 missili balistici e 2 missili da crociera iraniani.