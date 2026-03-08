GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Missili su Israele all'alba: "Nessun ferito" | Raid dell'Idf a Beirut: "Ucciso alto ufficiale pasdaran" | Boato all'ambasciata Usa di Oslo
Bruciano ancora le raffinerie e i condotti intorno a Teheran dopo i bombardamenti di ieri sera. Pechino: "Questa guerra non doveva scoppiare"
© Ansa
Al nono giorno del conflitto in Medio Oriente, la popolazione israeliana è stata svegliata da una nuova pioggia di missili balistici. Non ci sarebbero segnalazioni di impatti. Durante la notte, le forze israeliane hanno condotto un raid di precisione in un alto edificio di Beirut, che avrebbe causato la morte di 4 persone: "Abbiamo ucciso un comandate dei pasdaran iraniani". Nonostante le parole del presidente Pezeshkian, l'Iran continua imperterrito a lanciare missili e droni contro i Paesi del Golfo. L'Arabia Saudita avrebbe intercettato diversi velivoli esplosivi sopra Riad, tra cui uno diretto contro il quartiere diplomatico. Nella notte, un'esplosione ha coinvolto anche l'ambasciata americana a Oslo. Non ci sarebbero feriti.
Un forte boato è stato sentito vicino all'ambasciata americana a Oslo. Lo riporta Reuters citando la polizia norvegese. Avvenuta intorno all'1 di notte, non sarebbe ancora chiaro cosa abbia causato l'esplosione e chi ci sia dietro. "La polizia è in contatto con l'ambasciata e non ci sono notizie di feriti", ha affermato la polizia.