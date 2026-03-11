Iran: attacchi su basi americane in Medio Oriente | L'Arabia Saudita abbatte sei missili balistici iraniani | Esplosioni a Tel Aviv: persone nei rifugi

Dodicesimo giorno di conflitto in Medio Oriente tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Teheran afferma di aver effettuato attacchi su larga scala contro obiettivi statunitensi e israeliani. Lo riporta Afp che cita come fonti media statali iraniani. Nello specifico, l'Iran, avrebbe colpito con missili la base statunitense di Erbil in Iraq e la base della quinta flotta della marina statunitense in Bahrein. Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan. A Tel Aviv migliaia di persone nei rifugi in seguito alle esplosioni udite nella notte.