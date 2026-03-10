Guerra in Iran, è allarme "pioggia nera": cos'è e quali effetti può provocare

Poco prima, la Mezzaluna rossa iraniana aveva ammonito sui rischi della pioggia dopo le esplosioni negli impianti petroliferi, invitando la popolazione a non uscire di casa. Del resto, la "pioggia nera" è formata da inquinanti tossici come idrocarburi, polveri sottili come Pm 2.5 e composti aromatici policiclici (Ipa o Pah, come sigla inglese), che sono cancerogeni. La combustione di greggio, che è ricco di zolfo, produce SO2 (biossido di zolfo) e NOx (ossidi di azoto), che si trasformano in H2SO4 (acido solforico) generando il fenomeno.



Perché si è originata - Come accennato, la "pioggia nera" si è formata dopo gli attacchi sferrati dalle forze statunitensi e israeliane su diversi depositi di carburante e raffinerie di petrolio intorno a Teheran, soprattutto nelle aree a sud-est della città e nella zona orientale di Shehran. Nelle scorse ore, sulla capitale è praticamente calato il buio nonostante fosse già sorto il sole. Macchie di petrolio hanno iniziato a fare capolino su edifici e auto, mettendo in allarme gli scienziati non solo sugli effetti nel breve periodo, ma soprattutto nel lungo. La presenza di aria tossica aggrava, infatti, un contesto già critico sia sul piano militare sia su quello ambientale e sanitario.



"La pioggia nera e la pioggia acida rappresentano davvero un pericolo per la popolazione, principalmente per le vie respiratorie", ha detto il portavoce dell'Oms Christian Lindmeier in una conferenza stampa a Ginevra, aggiungendo che il governo di Teheran ha consigliato alla popolazione di rimanere in casa. "È sicuramente una buona idea", ha sentenziato. Gli elementi - cancerogeni - che compongono la "pioggia nera" possono causare seri rischi per l'uomo, tra cui problemi respiratori, cardiovascolari e un potenziale aumento del rischio di cancro. L'esposizione prolungata a tali sostanze è del resto associata a un aumento del rischio di tumori polmonari, cardiovascolari e neurologici.