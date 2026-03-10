Il "razzo e la piuma": perché il prezzo della benzina aumenta così velocemente (e perché scenderà molto lentamente)

La guerra in Iran è iniziata da pochi giorni eppure i prezzi di benzina e gasolio sono già arrivati alle stelle: perché? È tutta speculazione? Il fenomeno è arcinoto e fa infuriare gli italiani che già all'indomani del conflitto in Medio Oriente hanno iniziato a fotografare (e condividere allibiti sui social) il totem dei prezzi nei vari distributori su e giù per lo Stivale.