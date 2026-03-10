Carburanti, associazione dei consumatori: "Su alcune autostrade gasolio servito oltre i 2,6 euro al litro"

Per quanto riguarda il diesel in modalità self, in tutte le regioni italiane il prezzo medio ha superato oggi la soglia dei 2 euro al litro, a eccezione di Umbria e Marche: i listini più elevati a Bolzano (2,040 euro/litro), in Calabria (2,031 euro/litro), Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sicilia (2,030 euro/litro), aggiunge il Codacons. "Di fronte a questi dati il governo non ha più scusanti e deve intervenire oggi stesso con lo strumento delle accise mobili riducendole di almeno 15 centesimi di euro al litro, allo scopo di evitare una catastrofe economica paragonabile a quella causata dalla pandemia Covid", conclude l'associazione".