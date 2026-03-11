GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Meloni in Parlamento, le comunicazioni su Consiglio europeo e Medio Oriente: la giornata in diretta
Alle 9:30 le comunicazioni della premier a Palazzo Madama, gli interventi dei gruppi parlamentari, la replica della Meloni e il voto delle risoluzioni. Alle 15 alla Camera
Inizia alle 09:30 a Palazzo Madama la giornata politica con le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La presidente del Consiglio interverrà sui principali dossier internazionali, inclusa la crisi in Iran. Dopo il dibattito e la replica prevista intorno a mezzogiorno, i lavori al Senato si concluderanno con il voto delle risoluzioni. Nel pomeriggio, la scena si sposta alla Camera dei deputati dalle 15:00, seguendo lo stesso iter: interventi dei gruppi, replica intorno alle 18:30 e voto finale in serata.