Iran, nuovi attacchi nella notte a Teheran. I pasdaran colpiscono Tel Aviv e basi Usa | Gli Stati Uniti autorizzano l'acquisto di petrolio russo "per un periodo breve e circoscritto"
Intanto è morto uno dei militari francesi rimasti feriti durante un attacco a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno
È il tredicesimo giorno di conflitto in Medio Oriente, che vede Stati Uniti e Israele alleati contro l'Iran. Nelle ultime ore ancora fuoco incrociato con attacchi a Tel Aviv e ad altre città israeliane e alle basi Usa a Baghdad, in Iraq. Secondo quanto riportato da "Al Jazeera" un attacco missilistico avrebbe provocato oltre 33 feriti e danneggiato edifici a Zarzir, nel nord di Israele. Numerose esplosioni sono state avvertite anche a Teheran, capitale dell'Iran. L'Idf - Forze di Difesa Israeliane - ha anche annunciato su Telegram di aver "colpito un terrorista di Hezbollah nell'area di Beirut", in Libano.
Nelle ultime ore inoltre un militare francese è morto durante un attacco a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno mentre altri cinque sono rimasti feriti. Lo ha annunciato il presidente, Emmanuel Macron, con un messaggio sulla piattaforma X. Intanto gli Stati Uniti hanno autorizzato "per un periodo breve e circoscritto" l'acquisto di petrolio russo già in transito.
Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ha annunciato l'avvio di una nuova ondata di attacchi contro le forze israeliane e statunitensi nella regione. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana "Fars". I Guardiani della rivoluzione affermano di aver preso di mira con "una moltitudine di missili" località "nel nord dei Territori occupati", tra cui le città israeliane di Kiryat, Shmona, Hadera e Haifa, nonchè basi statunitensi nella regione e la Quinta Flotta statunitense. Numerose esplosioni sono state avvertite anche a Teheran, capitale dell'Iran, bersaglio in queste ore di attacchi israelo-statunitensi. Al momento non ci sono dettagli sull'entità dei danni o su possibili vittime.