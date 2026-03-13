Iran, nuovi attacchi nella notte a Teheran. I pasdaran colpiscono Tel Aviv e basi Usa | Gli Stati Uniti autorizzano l'acquisto di petrolio russo "per un periodo breve e circoscritto"

È il tredicesimo giorno di conflitto in Medio Oriente, che vede Stati Uniti e Israele alleati contro l'Iran. Nelle ultime ore ancora fuoco incrociato con attacchi a Tel Aviv e ad altre città israeliane e alle basi Usa a Baghdad, in Iraq. Secondo quanto riportato da "Al Jazeera" un attacco missilistico avrebbe provocato oltre 33 feriti e danneggiato edifici a Zarzir, nel nord di Israele. Numerose esplosioni sono state avvertite anche a Teheran, capitale dell'Iran. L'Idf - Forze di Difesa Israeliane - ha anche annunciato su Telegram di aver "colpito un terrorista di Hezbollah nell'area di Beirut", in Libano.