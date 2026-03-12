Iraq, colpita base italiana a Erbil: il racconto live di Fausto Biloslavo

"Mi trovo alle spalle dell'aeroporto e qua davanti c'è quell'edificio religioso dedicato a Papa Francesco (che si recò in visita in Iraq nel 2021 ndr) che è stato colpito pochi giorni fa da un missile", racconta il corrispondente di guerra. Secondo Biloslavo, è probabile che gli attacchi aerei contro l'aeroporto e la base italiana sono stati lanciati entrambi dai giannizzeri di Teheran, le milizie sciite irachene fuori dal controllo dell'esercito regolare di Bagdad.