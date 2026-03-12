Iraq, colpita base italiana a Erbil: il racconto live di Fausto Biloslavo
Il giornalista interviene, in diretta, a "Realpolitik": "Avevano già provato a colpire un edificio dedicato a Papa Francesco"
© Da video
Durante la puntata dell'11 marzo di "Realpolitik" il giornalista Fausto Biloslavo è intervenuto, in diretta, da Erbil, in Iraq, dove un drone ha colpito la base militare italiana senza causare feriti.
"Mi trovo alle spalle dell'aeroporto e qua davanti c'è quell'edificio religioso dedicato a Papa Francesco (che si recò in visita in Iraq nel 2021 ndr) che è stato colpito pochi giorni fa da un missile", racconta il corrispondente di guerra. Secondo Biloslavo, è probabile che gli attacchi aerei contro l'aeroporto e la base italiana sono stati lanciati entrambi dai giannizzeri di Teheran, le milizie sciite irachene fuori dal controllo dell'esercito regolare di Bagdad.
Nella testimonianza, a caldo, dal fronte Fausto Biloslavo conferma come il Kurdistan iracheno si trovi in prima linea nella guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. "Di conseguenza sono in prima linea anche i nostri militari italiani che tuttavia sono addestrati a subire degli attacchi come questi. Dall'inizio del conflitto sono chiusi al sicuro nei bunker", aggiunge.