Iran, strage in una scuola femminile di Minab: oltre 150 morti

All'alba di lunedì 2 febbraio a Minab, nel sud dell'Iran, un bombardamento ha colpito una scuola elementare femminile causando circa 150 vittime più di 90 feriti, con le cifre che sono destinate a salire. L'edificio sorgeva a pochi metri da una base militare, separata ufficialmente dal 2016. Teheran accusa gli Stati Uniti e Israele, ma da Washington fanno sapere che le segnalazioni sui civili colpiti restano al vaglio. Tra macerie e lamiere, i soccorritori scavano senza sosta alla ricerca disperata di superstiti e dispersi