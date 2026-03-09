Iran, è stato un missile Usa a colpire la scuola femminile di Minab?

Il presidente americano, Donald Trump, aveva detto "in base a quello che ho visto, l'attacco è stato fatto dall'Iran", rispondendo ad alcune domande dei giornalisti a bordo dell'Air Force One in merito all'attacco sulla scuola di Minab. Dello stesso avviso del tycoon era stato il Segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, che aveva dichiarato: "Stiamo indagando, ma l'unica parte che prende di mira i civili è l'Iran" aveva affermato Heghseth escludendo qualsiasi responsabilità americana.