Dalle uova alle colombe, dai voli ai treni: sarà una Pasqua di rincari

Dai trasporti alle uova, sarà l'ennesima Pasqua di rincari. Con un ulteriore rischio: le fiammate di prezzi per l'attacco di Israele e Usa all'Iran. Le associazioni di consumatori stanno già calcolando gli aumenti per le prossime feste: si segnalano, ad esempio, aumenti a due cifre per le uova di Pasqua, nonostante i prezzi globali della cioccolata siano in calo. "Nei supermercati e nei negozi alimentari, al netto di offerte e promozioni, si registrano ritocchi al rialzo rispetto allo scorso anno che vanno dal +6% fino a raggiungere per alcuni marchi il +10% - spiega il Codacons -. Al chilo infatti il prezzo di un uovo di cioccolato di marca industriale può arrivare a superare nel 2026 i 77 euro, contro i 70 euro dello scorso anno".