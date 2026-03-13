Benzina e diesel, famiglie sotto pressione contro i rincari
A "Dritto e rovescio" la storia di Daniel, un pendolare che per lavoro si sposta in auto: "Da 150 euro a settimana, adesso spendo 220 euro"
© Da video
"Dritto e rovescio" racconta la storia di Daniel che vive ad Alessandria e che per lavoro si sposta dal Piemonte alla Lombardia tre o quattro volte la settimana. "Ogni volta che c'è una guerra aumenta tutto - dice Daniel - prima il gasolio lo facevo a 1,60 euro adesso anche a 2,30 euro".
A causa dei rincari dovuti alla guerra, la sua spesa mensile per la benzina è nettamente peggiorata.
"Prima che ci fosse questo aumento spendevo circa 150 euro a settimana, adesso circa 220 euro - spiega Daniel all'inviata - per un totale di 3,360 euro in più all'anno, è molto più di uno stipendio, sono soldi che a fine mese ti consentivano di mangiare una volta in più una pizza, adesso bisognerà tirare un attimo la cinghia".
"Io non ho mai visto aumenti del genere, è inaccettabile", ha concluso Daniel.