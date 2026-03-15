Tornare a casa per Pasqua rischia di diventare un lusso. A meno di tre settimane dalle festività, i prezzi di voli e treni tra Nord e Sud sono già su livelli molto elevati e, secondo le associazioni dei consumatori, potrebbero aumentare ulteriormente nei prossimi giorni. Secondo un monitoraggio realizzato da Assoutenti sulle principali tratte nazionali, acquistando oggi un biglietto aereo per partire venerdì 3 aprile e rientrare martedì 7 aprile si superano già i 400 euro su alcune rotte. Il caso più caro è quello della Genova-Catania, dove la spesa minima per andata e ritorno arriva a 418 euro.