Leishmaniosi, non è più “solo un rischio del Sud”: perché i pappataci contano (anche col climate change)

Un tempo la Leishmaniosi veniva collegata soprattutto alle aree costiere e al Centro-Sud. Oggi la distribuzione è cambiata: l’aumento delle temperature e le condizioni microclimatiche locali hanno favorito la diffusione anche in zone collinari e in molte aree del Nord, fino alla fascia prealpina. In pratica, non basta più ragionare per “regioni storiche”: contano microhabitat e microclima, e basta una stagione favorevole perché il rischio cresca.