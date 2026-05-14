Leishmaniosi, non è più “solo un rischio del Sud”: perché i pappataci contano (anche col climate change)
Con i primi caldi tornano attivi i flebotomi, chiamati comunemente pappataci: sono i vettori della Leishmaniosi, una malattia grave del cane. La prevenzione va impostata con il Medico Veterinario e non va più ragionata “a mesi”, ma a rischio reale e abitudini: casa, orari, viaggi, territorio
La Leishmaniosi è una malattia parassitaria del cane, potenzialmente molto grave e talvolta fatale, causata da Leishmania infantum. Si trasmette attraverso la puntura dei flebotomi (i “pappataci”) e non esiste una cura risolutiva: per questo la prevenzione è un passaggio decisivo, non un dettaglio stagionale. È anche una zoonosi, cioè può riguardare l’uomo, ma con un punto chiave da ricordare: non c’è trasmissione diretta dal cane all’uomo, serve sempre l’intervento del flebotomo (il vettore).
Quando la malattia colpisce, può coinvolgere diversi organi; tra le complicanze più temute c’è il danno renale, perché l’insufficienza renale può rappresentare una conseguenza grave. Proprio per questo molti medici veterinari insistono su due concetti: diagnosi tempestiva e, prima ancora, prevenzione adeguata.
I pappataci: piccoli, silenziosi, attivi quando fa caldo (e soprattutto di sera)
I pappataci sono insetti simili a piccole zanzare, ma con una caratteristica che li rende subdoli: non si sentono arrivare. Sono attivi dal tramonto all’alba e la loro stagione, tradizionalmente, va dai primi caldi primaverili fino al tardo autunno. Oggi, però, il confine non è più così netto: la riduzione dei giorni con temperature sotto lo zero favorisce la sopravvivenza dei vettori e allunga le finestre di attività.
Una regola pratica aiuta a orientarsi: zanzare e flebotomi tendono a “inattivarsi” sotto i 10°C. Sopra quella soglia, il rischio riparte e in primavere precoci o autunni miti può durare più a lungo del previsto.
Climate change e nuove aree a rischio: perché la mappa si è allargata
Un tempo la Leishmaniosi veniva collegata soprattutto alle aree costiere e al Centro-Sud. Oggi la distribuzione è cambiata: l’aumento delle temperature e le condizioni microclimatiche locali hanno favorito la diffusione anche in zone collinari e in molte aree del Nord, fino alla fascia prealpina. In pratica, non basta più ragionare per “regioni storiche”: contano microhabitat e microclima, e basta una stagione favorevole perché il rischio cresca.
Lo stesso vale per chi viaggia con il cane: spostarsi, anche per un weekend, può significare entrare in aree dove i flebotomi sono più presenti, o dove l’attività dei vettori è già ripartita.
Proteggere il cane è proteggere anche la famiglia: la salute circolare
Qui entra in gioco l’approccio di salute circolare: salute umana, animale e ambiente sono interconnessi. Le malattie trasmesse da vettori, in un clima che cambia, non sono un tema “solo veterinario” e non sono un tema “solo estivo”. La prevenzione sul cane riduce l’esposizione ai vettori e, di conseguenza, abbassa anche il rischio complessivo nell’ambiente domestico.
C’è anche un dato che aiuta a capire perché la Leishmaniosi non vada archiviata come rara: a livello globale si parla di ampie popolazioni esposte al rischio, e in Italia le forme più gravi possono colpire anche soggetti fragili. In alcune ricostruzioni cliniche si segnala, ad esempio, un incremento di casi pediatrici di Leishmaniosi viscerale associato all’aumento del numero e dei mesi di attività dei flebotomi.
Prevenzione “su misura”: cosa può fare un proprietario (con il veterinario)
Il punto fermo è uno: il medico veterinario è la figura di riferimento. È lui a valutare rischio geografico, stile di vita del cane, eventuali viaggi, età e condizioni cliniche e a impostare una strategia efficace.
In generale, un piano di prevenzione può prevedere più livelli: misure repellenti per ridurre le punture dei flebotomi (da scegliere con il medico veterinario in base al profilo del cane), la vaccinazione come parte integrante di una strategia preventiva completa, e alcuni accorgimenti quotidiani nelle ore a rischio. Per esempio, nei periodi di maggiore attività dei pappataci può essere utile limitare le passeggiate serali, far riposare il cane in casa nelle ore notturne e valutare barriere fisiche come zanzariere a maglie fitte.
Il consiglio pratico è muoversi in anticipo: non aspettare “quando arrivano le zanzare”, ma parlarne con il medico veterinario prima della stagione calda e rivalutare la strategia se cambiano abitudini o destinazioni (più parco, più campagna, più outdoor).