L'Iran lancia due missili contro l'isola Diego Garcia | Gli Stati Uniti danno il via libera alla vendita del petrolio già in navigazione

La guerra entra nella quarta settimana. Proseguono i bombardamenti incrociati tra Israele e la Mezzaluna Rossa iraniana: frammenti di un missile lanciato da Teheran sono caduti venerdì, a circa 400 metri dal Muro del Pianto. Mentre l'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia, ma non ha colpito la base militare americano-britannica che sorge sull'isola nell'Oceano Indiano: lo riferisce il Wall Street Journal, citando diverse fonti ufficiali statunitensi. Uno dei missili ha avuto un malfunzionamento durante il volo, mentre una nave da guerra americana ha lanciato un intercettore SM-3 contro l'altro, ha precisato il quotidiano. Non è chiaro quando sia avvenuto l'attacco. Intanto gli Stati Uniti hanno dato il via libera alla vendita di petrolio iraniano già in navigazione. Previsto in tarda mattinata il Comitato antiterrorismo al Viminale, convocato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.