Nuovi attacchi iraniani in Kuwait | Meloni e Macron: "Non parteciperemo ad apertura forzata di Hormuz" | Israele: nuovo raid su Teheran

"Quando la situazione si sarà calmata la Francia è pronta, insieme ad altre nazioni, ad assumersi la responsabilità di un sistema di scorta navale nello Stretto di Hormuz nell'ambito di una missione che non ha lo scopo di essere un'azione di forza e che dovrà essere oggetto di consultazioni e di una risoluzione dei conflitti con l'Iran. Ciò implica il coinvolgimento di tutti gli attori del settore marittimo, dai trasportatori agli assicuratori. Non parteciperemo ad alcuna apertura forzata dello Stretto nel contesto delle operazioni belliche in corso". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine Vertice Ue.