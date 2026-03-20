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Nuovi attacchi iraniani in Kuwait | Meloni e Macron: "Non parteciperemo ad apertura forzata di Hormuz" | Israele: nuovo raid su Teheran
© Afp
L’escalation in Medio Oriente continua a incendiare il Golfo: nuovi droni iraniani hanno colpito la raffineria kuwaitiana di Mina Al-Ahmadi, mentre Israele ha annunciato una nuova onda di raid su Teheran in risposta ai missili balistici del regime. Da Bruxelles, Meloni e Macron escludono un’apertura forzata di Hormuz, proponendo scorte navali solo post-conflitto. Più ottimista il cancelliere Merz, che vede nella disponibilità di Trump uno spiraglio di de-escalation, a patto che l'Iran rinunci definitivamente al programma nucleare.
In seguito al recente lancio di missili balistici iraniani contro il nord di Israele, l'esercito israeliano ha annunciato una nuova ondata di attacchi aerei su Teheran. Lo riferiscono i media israeliani. Le Idf affermano che gli attacchi sono diretti contro "le infrastrutture del regime terroristico iraniano a Teheran".
"Quando la situazione si sarà calmata la Francia è pronta, insieme ad altre nazioni, ad assumersi la responsabilità di un sistema di scorta navale nello Stretto di Hormuz nell'ambito di una missione che non ha lo scopo di essere un'azione di forza e che dovrà essere oggetto di consultazioni e di una risoluzione dei conflitti con l'Iran. Ciò implica il coinvolgimento di tutti gli attori del settore marittimo, dai trasportatori agli assicuratori. Non parteciperemo ad alcuna apertura forzata dello Stretto nel contesto delle operazioni belliche in corso". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine Vertice Ue.