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Iran, media: Trump valuta l'invio di migliaia di soldati in Medio Oriente | Lui: "Se Teheran attaccherà il Qatar, distruggerò il giacimento di gas iraniano" | Wp: "Il Pentagono chiede alla Casa Bianca 200 miliardi per la guerra"
L'Arabia Saudita: "Ci riserviamo il diritto di reagire militarmente contro l'Iran"
© Afp
La guerra in Medio Oriente fra Israele, Stati Uniti e Iran sta per entrare nella quarta settimana. Secondo l'agenzia Reuters il presidente Usa, Donald Trump, starebbe valutando l'invio di "migliaia di soldati a Kharg e lungo le coste dello Stretto di Hormuz". Il Washington Post ha riportato un'indiscrezione secondo la quale il Pentagono avrebbe chiesto alla Casa Bianca di approvare una richiesta al Congresso di oltre 200 miliardi di dollari per finanziare la guerra. Secondo alcuni funzionari dell'amministrazione, però, la cifra non sarebbe realistica. Il tycoon ha minacciato di distruggere l'enorme giacimento di gas iraniano di South Pars se Teheran dovesse attaccare nuovamente l'importante impianto di produzione di gas naturale liquefatto (gnl) di Ras Laffan in Qatar.