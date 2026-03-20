Vicino al Monte del tempio
Gerusalemme, il momento dell'impatto del missile nella città antica
Secondo l'Idf si tratterebbe di frammenti di un proiettile intercettato, non ci sarebbero feriti né morti
20 Mar 2026 - 17:23
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Secondo l'Idf si tratterebbe di frammenti di un proiettile intercettato, non ci sarebbero feriti né morti
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