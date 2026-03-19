Bollette, politica e guerra: questi i temi che non fanno dormire gli italiani, mentre clima ed energia...

In cima alla classifica dei temi che hanno catturato l'attenzione nei primi mesi del 2026 ci sono stati l'inflazione, il carovita e il caro bollette (33%), seguiti dal dibattito politico interno (30%). Lontani ma presenti i conflitti internazionali: la guerra in Ucraina raccoglie il 19%, il Medio Oriente il 17%, e il nuovo ruolo degli Stati Uniti nell'era Trump si attesta anch'esso al 17%. Fin qui, niente di sorprendente. A stupire è il fondo della classifica: il cambiamento climatico e gli eventi estremi si fermano al 6%, la transizione energetica all'1%, la sicurezza stradale all'1%.