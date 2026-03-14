Guerra in Iran, dal petrolio ai fertilizzanti: quali sono le merci che transitano da Hormuz

La situazione non è positiva anche per il gas naturale liquefatto (Gnl): la sua quota di commercio globale che passa da Hormuz è pari al 19%. Il prodotto è in una miscela di idrocarburi: il 90-99% è metano; l'altra parte è fatta da componenti secondari, come l'etano, il propano e il butano. Il Gnl serve principalmente a facilitare il trasporto marittimo su lunghe distanze, il trasporto stradale pesante, nonché ad alimentare industrie off-grid, cioè non collegate alla rete del metano.



I prodotti petroliferi raffinati La quota di mercato globale dei prodotti petroliferi raffinati che passa da Hormuz è la stessa del Gnl: 19%. I prodotti petroliferi raffinati sono il risultato della lavorazione del petrolio greggio all'interno delle raffinerie, dove attraverso processi fisici e chimici viene prima separato nei componenti e poi trasformato in prodotti commerciali. Parliamo di cherosene, nafta, bitume, paraffina, benzina e diesel.