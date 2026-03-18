Guerra in Iran e crisi dei fertilizzanti, ecco i Paesi a rischio carestia

Al quarto e quinto posto si torna in Africa: il 31% dei concimi della Tanzania arriva dal Golfo, così come il 30% della Somalia. Per quanto riguarda la Tanzania, si stima che il 20% delle famiglie non abbia accesso a cibo sufficiente e che il 59% non possa permettersi una dieta nutriente. Non solo: circa il 30% dei bambini soffre di denutrizione e il 3,3% è gravemente malnutrito. Anche in Somalia è già in atto una crisi alimentare, che secondo il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) sta diventando "catastrofica". La colpa è della siccità e dei conflitti in atto.